お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが22日、関西テレビの特別生放送『カンテレ祭り！よ〜いドン！SP＆ドっとコネクトSP』（前10：30〜後4：00※関西ローカル）に出演。『よ〜いドン！』の名物コーナー「となりの人間国宝さん」に初参加する。【場面カット】”ザ・大阪”！虎柄Tシャツの女性とからむカズレーザー＆円広志2008年から放送開始した『よ〜いドン！』における人気コーナーが「となりの人間国宝さん」だ。