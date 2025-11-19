〈「女性問題だけはやめて」過呼吸かと思うほど心臓がバクバクに…サイバーエージェント藤田晋（52）を驚かせた“週刊文春からの1通の連絡”〉から続く「とにかく女性問題だけはやめて。そんな祈るような気持ちで恐る恐るスマホを開くと、文春での連載のオファーだった」【写真】この記事の写真を見る（20枚）今から数年前、週刊文春から連載のオファーをされたサイバーエージェントの藤田晋社長（52）。社長業が多忙にもかかわ