タレント・実業家の紗栄子（39）が、18日放送深夜のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。長男でモデルの道休蓮（17）の“宣言”に驚いたことを明かした。【写真】圧倒的なスタイル＆イケメン…“そっくり”な紗栄子の長男・道休蓮紗栄子は、一問一答で「子育てで報われたこと」という質問に「息子からの手紙」と回答。そこには「ママが選んだ道を正解にするために今頑張ってます。僕は勉強を頑張って