スターバックスが展開する「スターバックス ホリデー」第2弾として、ふわっ、さくっ、とろっ。食感とチョコレートの濃厚な味わいがとろけあうホリデーシーズンにぴったりのビバレッジが登場！“JOYFUL MEDLEY- JOYでつながる -”をテーマにした「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ」が期間限定で販売されます☆ スターバックス「スモア チョコレート ラテ／スモア チョコレート フラペチーノ」