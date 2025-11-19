「とにかく女性問題だけはやめて。そんな祈るような気持ちで恐る恐るスマホを開くと……」【写真】この記事の写真を見る（21枚）今から数年前、「週刊文春」からある連絡を受け取ったサイバーエージェントの藤田晋社長（52歳）。企業や経営者にまつわる不祥事も報道する会社からいったい何の連絡が？一代で有名企業を作り上げた藤田氏でさえ驚いた、その中身を新刊『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』（文藝春秋）よ