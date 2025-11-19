「食べるラー油」などの加工食品製造で知られる三共食品株式会社（愛知県豊橋市）は、2025年11月19日（水）より、同社初となるオリジナルスポーツブランド「TRUE（トゥルー）」をローンチし、ECサイト「THE DINER」にて販売を開始します。食品メーカーがなぜアパレルを？ その背景には、「食」と「運動」を分断せず、健康的なライフスタイルをトータルでサポートしたいという熱い想いがありました。 三共食品「TRUE」 &#