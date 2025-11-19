〈15歳でモー娘。に→32歳で結婚、2児の母になった石川梨華（40）がママタレになって感じた“変化”「自分に厳しかった私ですが…」〉から続く石川梨華は、2000年代、国民的アイドルとして人気を誇ったモーニング娘。をけん引した一人。全盛期の大ヒット曲「ザ☆ピ〜ス！」「シャボン玉」のセリフ、「AS FOR ONE DAY」のAメロなど、石川が歌ってこそ物語が広がったシングルは数多い。私にとっても、歴代モー娘。のなかで特別な一