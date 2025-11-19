ブリタニカ・ジャパン株式会社とカシオ計算機株式会社は、ICT学習アプリ「ClassPad.net（クラスパッド ドット ネット）」において、探究授業に対応した教材「ブリタニカ探究総合パック」を利用できる新サービスを2026年4月1日より開始します。オンライン辞書やデジタルノート機能を備えた「ClassPad.net」と、信頼性の高い情報を誇る「ブリタニカ」が連携することで、より効率的で深い探究学習の実現を目指します。 カシオ×