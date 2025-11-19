１２日、張掖市黒河湿地国家級自然保護区の高台県区間の湖で羽を休め、餌を探す渡り鳥。（張掖＝新華社記者／張智敏）【新華社張掖11月19日】中国甘粛省張掖（ちょうえき）市にある黒河湿地国家級自然保護区の高台県区間は冬に入り、多くの渡り鳥が飛来している。同保護区は世界に9本ある渡り鳥の主要移動ルートの一つ「中央アジアフライウェイ」の重要な中継地として、毎年18万〜25万羽の水鳥がここに集まり羽を休める。１２日