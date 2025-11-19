とんかつチェーン「串カツ田中」は、11月27日(木)より冬の新メニュー全12種類を販売する。冬の定番「瀬戸内産大粒牡蠣」の串カツをはじめ、今年は初となる“肉みそシリーズ”の一品メニューなどをラインアップする。季節メニューでは、ジューシーな牡蠣の旨みとタルタルソースが相性抜群の「瀬戸内産 大粒牡蠡タルタル」、アツアツでクリーミーな「ホタテクリーミーコロッケ」、濃厚な甘みの「芋ようかん」の3品が登場。一品･デザ