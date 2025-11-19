【Steam：スクウェア・エニックス「ブラックフライデー2025」】 期間：12月3日まで スクウェア・エニックスは、Steamにてセール「ブラックフライデー2025」を開催している。期間は12月3日まで。 今回のセールでは、RPG「ドラゴンクエスト」、「FINAL FANTASY」シリーズなどがラインナップ。期間中は通常よりもお買い得価格で対象商品を購入できる。 なお