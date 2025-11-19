あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Bayerische Motoren Werke」の略語は？「Bayerische Motoren Werke」の略語はなんでしょうか？ヒントは、ドイツ南部バイエルン州ミュンヘンに本拠を置く自動車メーカーです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「BMW」でした！「Bayerische Motoren