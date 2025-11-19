IHGホテルズ＆リゾーツは、「サイバーセール」を11月18日から12月4日まで開催する。アプリ会員のみ11月19日まで先行予約ができる。全世界の対象ホテルへの宿泊予約で、IHGワンリワーズ会員はベストフレキシブルレートから30％、会員以外は同25％を割引く。宿泊期間は11月21日から2026年3月31日まで、かつ宿泊日の3日前まで。全額前払い、払い戻し・変更不可となる。