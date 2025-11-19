ワールドカップの欧州予選、グループA〜Lの全日程が終了。この結果、各組１位の12か国、ドイツ、スイス、スコットランド、フランス、スペイン、ポルトガル、オランダ、オーストリア、ノルウェー、ベルギー、イングランド、クロアチアがワールドカップ本大会出場を決めた。残すは、各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国が争うプレーオフのみだ。４グループに分かれ、トーナメント方式（準