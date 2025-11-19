キリンチャレンジカップ2025 日本３(１−０)０ボリビア19:17キックオフ 国立競技場 入場者数53,508人試合データリンクはこちら日本が2連勝で11月シリーズを締めくくった。ボリビアは、ガーナよりもずっと成熟したチームだった。ボリビアがペースを握りだした20分すぎから、日本が追加点を決めた71分（町野修斗）ごろまで、ボリビアが得意とするポゼッションサッカーでゲームを支配した。だが、南米では珍しいきれいなスタイルを披