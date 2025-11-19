世界と隔絶されているように見える北朝鮮だが、インフレはここも例外ではない。北朝鮮各地の市場で、急激な為替変動と通貨価値の下落がもたらす“物価上昇の津波”が広がっている。住民の間ではドル相場が一日で20〜30％も跳ね上がる混乱が起きており、価格を頻繁に調整しなければ生き残れない商人たちは、逆に当局の統制強化により身動きを取りづらくなっている。韓国のデイリーNK編集部が、第三国の協力者の助けを得るなどして、