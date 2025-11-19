今日19日、赤城山(群馬県)、伊吹山、比良山(滋賀県)、扇ノ山、鷲峰山(鳥取県)、由布岳(大分県)で「初冠雪」が観測されました。九州では今シーズン初めての初冠雪となりました。赤城山・伊吹山・比良山・扇ノ山・鷲峰山・由布岳で「初冠雪」今日19日、赤城山(群馬県)、伊吹山、比良山(滋賀県)、扇ノ山、鷲峰山(鳥取県)、由布岳(大分県)で「初冠雪」が観測されました。九州では今シーズン初めての初冠雪となりました。(午前11時まで)