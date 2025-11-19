【モデルプレス＝2025/11/19】モデルの宮城舞が11月18日、自身のInstagramを更新。長女4歳のバースデーショットを顔出しで公開し、反響を呼んでいる。【写真】37歳モデル「すでに美人」そっくりと話題の4歳長女◆宮城舞、長女のバースデーショット公開宮城は「我が家のPrincess 4歳になりました」とつづり、「4」のバルーンを手に、バースデーデコレーションの前で笑顔を見せる長女の姿を披露。ディズニープリンセスの誕生日ケーキ