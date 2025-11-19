高市内閣で環境大臣政務官に抜てきされた元タレントで自民党の森下千里衆院議員がＳＮＳで近況を伝えた。１９日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、「【世界遺産白神山地】同じ東北秋田の福原淳嗣衆議院議員ご同行の元、環白神エコツーリズム協議会の皆様からご要望を頂戴しました」と報告した。「白神山地は人の手がほとんど入っていない“手つかずの森”が広がり、世界自然遺産に登録されています。太古から続く自然が