2025年11月9日、兵庫県警は元参議院議員の立花孝志容疑者を名誉毀損容疑で逮捕した。亡くなった竹内英明元兵庫県議に関する、虚偽の発言を繰り返した疑いがもたれている。背景には2024年の兵庫県知事選がある。立花は自らも候補者でありながら斎藤元彦現知事を積極的に後方支援し、その“二馬力選挙”は物議を醸した。だが、こうした奇行は今に始まったことではない。立花はSNSを駆使した“選挙ハック”を武器に存在感を高め、永田