１８日、ザンダンシャタル首相（左）と握手を交わす李強総理。（モスクワ＝新華社記者／丁海濤）【新華社モスクワ11月19日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は18日午後、ロシア・モスクワでモンゴルのザンダンシャタル首相と会談した。１８日、モスクワで行われた李強総理とザンダンシャタル首相の会談。（モスクワ＝新華社記者／丁海濤）