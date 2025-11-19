ロックバンド「LUNASEA」のボーカル・RYUICHIこと、歌手の河村隆一（55）が19日に公式Xを更新。公演の延期を発表した。「11月19日(水)神奈川公演延期のお知らせ」と書き出して、この日開催予定だった「Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03」について報告。振替日程は会場変わらず「2026年3月18日(水)」になった事を報告した。河村は10日、公式サイトを通じて同イベ