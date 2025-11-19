プロ野球・巨人の西舘勇陽投手が18日、契約更改交渉に臨み、100万円ダウンの推定年俸2700万円でサインしました。今季は開幕からローテーションの一角を担うことを期待されていましたが、7試合に先発し、2勝3敗で防御率は4.22。後半戦になってからは上半身のコンディション不良もあり、思ったような成績を残せませんでした。「キャンプからオープン戦含めて調子も上がらず、開幕は2軍スタート。結果が悪いわけではなかったが、投げ