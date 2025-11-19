北海道千歳市で１１月１９日未明、整骨院兼住宅が全焼する火事があり、焼け跡から性別不明の３人の遺体が見つかりました。警察は実況見分をして出火原因を調べることにしています。火事があったのは、千歳市日の出５丁目の整骨院兼住宅です。午前１時２０分ごろ、目撃者から「建物が燃えている」という趣旨の通報が消防にありました。（松田カメラマン）「現場の住宅からは激しく煙と炎が上がり、時折破裂音が聞こえます」警察によ