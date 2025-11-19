アテネ、北京両オリンピック（五輪）の女子レスリング銅メダリストでタレントの浜口京子（47）が、18日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。父で元プロレスラーのアニマル浜口氏（78）の、街での様子を明かされる場面があった。この日は「東京下町ローカルバトル」。浜口親子と同じ台東区出身の俳優武田航平（39）が、区のスターとして「台東区は、京子さんのお父さんのアニマル浜口さん」と挙げた。