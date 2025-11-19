俳優永山瑛太（42）が19日、都内で、マクドナルドの「ストローレスリッド新TVCM発表会」に出席した。マクドナルドがバージンプラスチック削減の取り組みとして、コールドドリンクをストローなしで飲めるフタで提供開始することから、新CMが放映される。出演する永山は「ゴクゴク飲めて、のど越しがストローで飲んだ感触と全然違う。店舗で皆さんに実感してほしい」と話した。共演者らとマクドナルドに行く際は「その人が何を頼むの