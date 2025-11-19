三重県内のインフルエンザの患者数は7週連続で増加し、国が警報レベルの目安とする30人を上回りました。県によりますと、11月10日から16日までの県内のインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり31.49人で前の週から10人以上増えて国が警報レベルの目安としている30人を上回りました。11月に警報レベルの30人を上回るのは2年ぶりで、過去10年では最も早いということです。保健所別の患者数は鈴鹿保健所が49.4人で最も多く、次いで