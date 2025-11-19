中学生くらいになると、家族旅行や部活の遠征などのお土産を友達同士で交換することもあるでしょう。ママスタコミュニティにも、中学1年生の息子さんが、先輩6人から修学旅行のお土産をもらったとして、こんな質問がありました。『お礼をしたほうがいい？人懐っこい性格で2個上の中3の先輩によくしてもらっていて、修学旅行のお土産を6人にもらったらしい。物も確認して、知っている親には私からもお礼の連絡はしたんだけど、2年