瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎからも海沿いを中心に日差しが届いて、内陸では雲が広がりやすいでしょう。日中の最高気温は岡山で13度、津山で11度、高松で14度の予想です。18日と同じくらいの気温で、12月上旬並みの気温になります。 20日も高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で5度、津山で3度でしょう。19日朝と同じくらいか低い気温になります。日中の最高気