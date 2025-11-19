知人の男性に暴行を加えケガをさせた疑いで三重県津市の土木作業員の男が逮捕されました。男性はその後、死亡したため警察で暴行との因果関係を調べています。逮捕されたのは、津市の土木作業員の三永川祐基容疑者（37）です。警察の調べによりますと、三永川容疑者は16日の未明に、四日市市諏訪栄町の路上で34歳の知人の男性を蹴るなどしてけがをさせた疑いが持たれています。男性は路上で倒れていたところを警察に保護され、迎え