幻想的なあかりの空間でクリスマスイルミネーションを楽しめるイベントが、三重県亀山市のカメヤマローソクタウンで開かれています。暗闇を明るく照らすカメヤマローソクタウンの灯ミュージアムでは、季節に合わせた展示を行っていて、現在はクリスマスをイメージした飾り付けとなっています。およそ300本のキャンドルがゆらゆらと揺れる暖かなあかりでともされていて、ろうそくでできたクリスマスツリーや雪に覆われた街をイメー