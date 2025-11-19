米の価格が高止まりする中、「JAみえきた」の米の生産者から寄せられた新米を子ども食堂などに寄付する贈呈式が18日、三重県四日市市にあるJAみえきた本店で行われました。「JAみえきた」の呼びかけに応じて米を生産している15の個人や団体から17俵＝約1トンの新米が寄せられました。贈呈式では、米の生産者の代表と「JAみえきた」の生川秀治代表理事組合長から贈呈を受ける団体を代表して三重県社会福祉協議会の井村正勝会長に目