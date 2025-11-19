日本道路交通情報センターによりますと、きょう（19日）午前10時半ごろ、山陽道の山陽IC付近で事故がありました。 【地図を見る】事故があった場所 このため、現場付近は上りが一車線規制となっており、５キロの渋滞が発生しているということです。（午前11時55分現在） 警察によりますと、山陽道上りの山陽IC東約1キロで、トラックが大型トラックに追突し、はずみで追突したトラックが横転しました。 この事故で、横転