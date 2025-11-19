昼食後に強い眠気やだるさに襲われるのは、根性や気持ちの問題ではない。原因は「血糖値スパイク」。糖質を一度に摂りすぎることで血糖値が乱高下し、集中力と活力が奪われてしまうのだ。糖質は体と脳の大切なエネルギー源。だからこそ“正しい食べ方”が重要となる。 【画像】体力が９割結局、動いた者が勝つ 堀江貴文『体力が９割結局、動いた者が勝つ』より一部を抜粋、編集してお届けする。 「糖質」のドカ食いは