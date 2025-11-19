警察によりますと、19日の午前8時50分ごろ、山形県新庄市住吉町でクマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ50センチメートルとみられています。 【写真を見る】付近には住宅や店が並ぶ新庄市住吉町でクマ目撃（山形） 現場近くには住宅や店が並んでいるということです。 今のところ、人や物への被害は確認されていません。 警察がパトカーで警戒しています。