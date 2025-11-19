北海道旭川市の繁華街「３・６街」のテナントビルで１１月１９日朝、火事があり、現在も消火活動が続いています。ビルの間から立ち上る白い煙。火事があったのは、旭川市３条通６丁目の２階建てのテナントビルです。 午前８時ごろ、通行人から「路地から炎が見える」と消防に通報がありました。消防によりますと、これまでにけが人の情報はなく、火はおよそ２時間半後にほぼ消し止められましたが、付近の建物に延焼したというこ