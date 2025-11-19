＜CMEグループ・ツアー選手権事前情報◇18日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米国女子ツアーには、年間を通じてチャレンジングで戦略的、かつリスクを伴うホールでいかに好スコアを残せたかを競う『AONリスクリワード・チャレンジ』という賞がある。試合ごとに特定の1ホールが設定され、そこで出したいいスコアを2つ足し、年間を通して記録されていく。【フォト集】ツアー初優勝者は超豪華なロレックスをゲッ