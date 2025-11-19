新潟駅南エリアでビアバーを運営していた新潟市中央区の2LF BEERが新潟地裁から破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、2LF BEERは2024年4月に設立し、2024年12月に新潟市中央区の新潟駅南エリアにビアバーをオープン。クラフトビールを立ち飲みスタイルで提供していたほか、醸造所を見学できるブルワリーツアーなども手がけて