新潟県の花角英世知事が東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を容認する方向で最終調整に入ったことが19日、複数の県関係者への取材で分かった。21日にも公表する。12月の県議会で県民の意思を確認し、地元同意の手続きが終わる見込み。