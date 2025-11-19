相模原市の工場で、外国人労働者を在留資格で認められていない仕事に就かせたとして、この工場を経営する中国籍の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者金属買い取り業者「ナンセイスチール」の社長で中国籍の劉国利容疑者（59）は、おととし4月から今年7月までの間、相模原市の工場で中国籍の男（46）を工場長として働かせ、在留資格では認められていない仕事に就かせた疑いがもたれています。捜査関係者によります