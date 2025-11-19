防衛省は、大分県からの大規模火災の災害派遣要請を受理しました。陸上自衛隊のヘリを派遣しています。【映像】大規模火災の被害状況防衛省は午前9時に災害派遣要請を受理し、佐賀県の目達原駐屯地から、陸上自衛隊の西部方面隊所属の多用途ヘリコプターUH-1ヘリの派遣を決定しました。すでに空中から消火活動を行っているということです。今後、職員を現地に派遣し、地元自治体と連携していく方針です。（ANNニュース）