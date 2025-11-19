沖縄で面識のない未成年の女性にわいせつな行為をしたとして、警察がアメリカ軍兵士の20代の男を不同意わいせつの疑いで書類送検していたことがわかりました。警察によりますと、不同意わいせつの疑いで書類送検されたのは沖縄に駐留するアメリカ軍に所属する兵士で20代の男で、今年6月、沖縄本島内の屋外で、面識のない未成年の日本人女性の体を触るなどした疑いが持たれています。女性が助けを求めて声をあげ男は現場から逃走し