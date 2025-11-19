アメリカのトランプ大統領が所属する共和党にとって有利となるように変更されたテキサス州の選挙区の区割りについて、連邦裁判所は18日、変更の差し止めを命じました。テキサス州の選挙区の区割りをめぐっては、トランプ大統領が来年の中間選挙を見据えて共和党が有利となるように変更を求め、ことし8月、共和党が多数派を占める州議会で変更案が可決されていました。こうしたなか、テキサス州の連邦裁判所は18日、人種を基準に不