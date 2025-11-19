＜大相撲十一月場所＞◇十日目◇18日◇福岡・福岡国際センター【映像】親方を笑顔にさせた「若手力士の死闘」17歳“天才”小兵と16歳力士が全ての力を出し尽くすかのような死闘を繰り広げた。土俵いっぱいを使った“変化球”な相撲にファンが大いに沸いた。また取組を見守っていた親方陣も目を合わせて思わず笑顔になる姿に「笑ってるw」などと反響が寄せられた。それは序二段五十一枚目・康誠（秀ノ山）と序二段五十三枚目・