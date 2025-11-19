フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が19日までに自身のYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。女子プロレス団体「スターダム」に入団し、活動復帰宣言をしたフワちゃんについて言及した。古舘はフワちゃんの復帰について「良かったねと、本当に思います」と率直な思いを述べつつ、「舌禍事件を起こして、とんでもないことを言いましたよ。調子に乗って言ったけども、それでずっと永久追放されるなんてのはおかしいで