ÇÐÍ¥¤Î±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê£´£²¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥ì¥¹¥ê¥Ã¥É¿·£Ô£Ö£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤ÎÀ¾Â¼¿¿Æó¡Ê£´£±¡Ë¡¢¤­¤ç¤ó¡Ê£³£¸¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ó¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ£±£±·î£±£¹Æü¤è¤ê¥³¡¼¥ë¥É¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥Õ¥¿¤ò¥¹¥È¥í¡¼¤Ê¤·¤Ç°û¤á¤ë¥Õ¥¿¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥ì¥¹¥ê¥Ã¥É¡×¤ËÊÑ¹¹¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¡£¿·£Ã£Í¤Ë½Ð±é¤¹¤ë±ÍÂÀ¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¿¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¡Ö¤Î