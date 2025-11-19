【モデルプレス＝2025/11/19】「30周年記念 大たまごっち展」が、2026年1月7日から2月2日の期間、六本木ミュージアム（東京）にて開催決定。展覧会概要とグッズが公開された。【写真】「たまごっち展」限定商品、気になるラインナップ発表◆「30周年記念 大たまごっち展」開催決定1996年にバンダイから発売されたデジタルペット「たまごっち」は、当時の女子高校生を中心にブームとなり、国内外で社会現象を巻き起こした。その後、