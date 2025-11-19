【モデルプレス＝2025/11/19】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第38話が、11月19日に放送された。吉沢亮演じる英語教師・錦織友一のスキップに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ばけばけ」錦織（吉沢亮）スキップ挑戦する姿◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族