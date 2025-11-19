東かがわ警察署 タクシーで香川県内を移動中、運転手に言い掛かりをつけて現金をだまし取ろうとしたとして、自称大阪府河内長野市の会社員の男（27）が19日、詐欺未遂の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は11月2日午前1時ごろから午前1時50分ごろの間、タクシーに乗車してさぬき市の路上から東かがわ市の宿泊施設に移動中、携帯電話機が破損していないのに運転手に「あなたが急ブレーキを踏む