フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１９日、外務省の金井正彰アジア大洋州局長が１８日に中国外務省の劉勁松アジア局長と北京で協議したことを報じた。台湾有事に関し武力行使を伴えば存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁を巡り、劉氏は撤回を要求。金井氏は拒否し、応酬となった。中国が日本の治安悪化を理由に日本渡航自粛を呼びかけたことに「日本の治安は決して悪化し